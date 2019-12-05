خطأ كارثي في تعديلات لجنة المسابقات في البرمجة الجديدة

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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وقعت لجنة المسابقات بإتحاد كرة القدم السوداني في خطأ كبير بعد أن أجرت تعديلا على برمجة الأسابيع المتبقية من المسابقة.
وبرمجت اللجنة بحسب صحيفة اليوم التالي – مباراة الاهلي الخرطوم في الحادي عشر من ديسمبر أمام الامل وبرمجت لذات النادي مباراة أمام الأهلي شندي في الثاني عشر من الشهر، أي بعد (24) ساعة فقط من مباراة الأمل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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