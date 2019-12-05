التاريخ: 05-ديسمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements وقعت لجنة المسابقات بإتحاد كرة القدم السوداني في خطأ كبير بعد أن أجرت تعديلا على برمجة الأسابيع المتبقية من المسابقة. وبرمجت اللجنة بحسب صحيفة اليوم التالي – مباراة الاهلي الخرطوم في الحادي عشر من ديسمبر أمام الامل وبرمجت لذات النادي مباراة أمام الأهلي شندي في الثاني عشر من الشهر، أي بعد (24) ساعة فقط من مباراة الأمل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطأ كارثي في تعديلات لجنة المسابقات في البرمجة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.