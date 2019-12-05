العطا يدعو الشرطة للتنسيق مع لجان المقاومة لأمن واستقرار البلاد

Advertisements

دعا الفريق ركن ياسر العطا عضو المجلس السيادي الشرطة في العاصمة والولايات للتنسيق مع لجان المقاومة وان تمد الأيادي بيضاء من اجل تحقيق واقع آمن ومستقر في كل البلاد ، مؤكداً تماسك وتناغم المنظومة العسكرية بالبلاد، وقال العطا لدى مخاطبته أمس (الأربعاء) احتفال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باستقبال حملة الشهيد حسب الله عباس لإبادة زراعة القنب بمنطقة الردوم بولاية جنوب دارفور، أن المنظومة العسكرية انحازت إلى خيار الشعب وستظل حامية له، مشيراً إلى أن الشرطة تمضي في مسيرتها وتعمل بكل تجرد من أجل الأمن، الاستقرار، القانون، الحكمة والإصلاح.

وبشر الفريق أول الطريفي إدريس وزير الداخلية بحسب اليوم التالي – قوات حملة الردوم بحافز مادي مرتب ثلاثة أشهر مع ثناء وزير الداخلية، وأصدر قراراً بترقية الشهيد حسب الله عباس من رتبة الجندي إلى رقيب مع التكفل بإعالة أسرته والتبرع بتكاليف الحج لوالديه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)