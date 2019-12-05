السلطات توجه بالتقصي حول حالات التسمم في سنار

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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وجه والي سنار المكلف اللواء محمد عثمان محمد حمد، بضرورة تكثيف الحملات الصحية والتفتيشية لتقصي الحقائق حول حالات التسمم الغذائي التي انتشرت وسط بعض الطلاب ومعرفة أسبابها، وشدد على ضرورة ردع المخالفين.
ووقف الوالي المكلف بمستشفى سنار، يوم الخميس، على خروج حالات التسمم الغذائي معافاة بعد تلقي العلاج، يرافقه وزير الصحة ومعتمد محلية سنار ومديرو التأمين الصحي والإمدادات الطبية ومديرو الأقسام والأطباء بالمستشفى. وأعلن الوالي عن دعمه للمستشفى.
ووصف وزير الصحة بالولاية د.علم الهدى مصطفى أبوكليب، الأوضاع بأنها ممتازة، وأن الحالات مستقرة ولا توجد أي مضاعفات عقب العلاج من التسمم الغذائي، وأشار إلى أهمية تمليك المعلومات للرأي العام بكل شفافية.
وأوضح الوزير بحسب الشروق – أن اليوم الأول شهد حدوث ٥٠ حالة و٤٠ في اليوم الثاني و٤ حالات (أمس) يوم الأربعاء، وهي في حالة مستقرة، وأضاف أن الوزارة بإشراف والي ولاية سنار المكلف وفرت كميات من المحاليل الوريدية والحقن والأدوات الطبية.
وقال إن بعض العينات أرسلت للأدلة الجنائية وبعضها لمعمل إستاك بالخرطوم للتعرف على مصدر التسمم، وأشار إلى الحملات التفتيشية المكثفة التي نظمتها محلية سنار مع الجهات ذات الصلة وتجمع المهنيين والتي كشفت عن كميات من السلع الفاسدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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