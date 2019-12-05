الصين تضع شرطا واحدا لإبرام اتفاق تجاري مع أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة التجارة الصينية إنه يتعين خفض الرسوم الجمركية كي يتم التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة للصحفيين، اليوم الخميس، إن الجانبين يحافظان على اتصال وثيق، بحسب “رويترز”.

وأعلنت الصين، أمس الأربعاء، أنها لا تنوي تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الصفة يجب أن تكون متبادلة المنفعة ومقبولة لكلا الطرفين.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، خلال مؤتمر صحفي، معلقة على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: “موقفنا من الاتفاقية التجارية واضح ولا يتغير، نحن لا ننوي وضع أي حدود زمنية لتحقيق الصفقة، التي ينبغي أن تكون مبنية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، وأن تكون مقبولة لكلا الطرفين”.

وبحث نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين ليو خه، الأسبوع الماضي، بالهاتف “قضايا أساسية مثار قلق” مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

وكان من المتوقع في البداية أن يكتمل اتفاق المرحلة واحد في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبيل جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها في 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي السابع من نوفمبر، قال قاو إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة إلغاء بعض الرسوم الجمركية الحالية على سلع بعضهما البعض بشكل متزامن للتوصل إلى اتفاق المرحلة واحد التجاري. لكنه أضاف أن من الممكن التفاوض على حجم الرسوم التي يجب أن تُلغى.

وشهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن مؤخرا حالة من التوتر، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على بضائع صينية بلغت قيمتها نحو 250 مليار دولار، وردت الصين عليها برسوم على بضائع أمريكية بنحو 100 مليار دولار.

ويطالب ترامب الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأمريكية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع الجانب الصيني، متهما الصين بـ”سرقة” الملكية الفكرية.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قد أكد، يوم 21 نوفمبر 2019، أنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين. وقال كودلو في لقاء مع محطة تلفزيون “سي إن بي سي”: “إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدماً فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة”.