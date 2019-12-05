لافروف: موسكو لديها الرد المناسب على تهديدات حلف “الناتو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لديها الرد على كل تهديدات الناتو، مشيرا إلى أن بلاده لن تدخل سباق التسلح.

وقال الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس: ” روسيا لديها الرد على كل التهديدات المتزايدة من قبل حلف الناتو في العالم”.

وأضاف لافروف في المؤتمر الصحفي أن زيادة الناتو للميزانية بشكل قياسي يشير إلى رغبة الحلف السيطرة ليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا في الشرق الأوس”التوسع المتهور )للناتو( مستمر، البنية التحتية العسكرية

تتجه بسرعة نحو الشرق، على مقربة من الحدود الروسية، هناك تصاعد مستمر للتوتر، اتهامات مستمرة للنوايا العدوانية لبلدنا. وكل هذا على خلفية أنه في القمة التي انتهت في لندن، تم اتخاذ قرارات بشأن زيادة قياسية في الميزانيات العسكرية لدول الناتو”.

وأردف لافروف: “تتحدث الحقائق المتوفرة عن وضع بسيط ومفهوم للجميع فالناتو يريد السيطرة على أوروبا، المحيط الأطلسي، وإذا أخذنا سلوك الناتو في مناطق أخرى من العالم، لا سيما في الشرق الأوسط، ثم في الشرق الأوسط أيضًا”.

سبوتنيك