الأمن المصري يعلن تفاصيل إحباط عملية إرهابية شمالي سيناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 3 إرهابيين قبل تنفيذهم عملية إرهابية شمالي سيناء.

وقالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” إنه “استمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء”.

وأضاف البيان بقيام تلك العناصر “بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم”.

وتابع البيان: “أسفرت النتائج عن رصد تحرك 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيرن بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على عدد ( 2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الذخيرة – 2 قنبلة يدوية )”.

واختتم البيان بأنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات”.