قبرص تتوجه إلى محكمة العدل الدولية لمواجهة “الاعتداءات التركية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قبرص، اليوم الخميس، توجهها إلى محكمة العدل الدولية لمواجهة “الاعتداءات التركية” التي تطول مياهها في حوض المتوسط.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، إن بلاده “طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها”، وذلك حسب وكالة الأنباء القبرصية.

وأكد أناستاسياديس للصحفيين في نيقوسيا، أن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وتابع قائلا: “هذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي”.

وقال الرئيس القبرصي: إن “نيقوسيا سعت لتوجيه مذكرة بنواياها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها. وأضاف: “لذلك أرسلت في وجهة أخرى”.

وتابع “هناك دليل على تسلمها وهذا يعطي قبرص حق التظلم”.

يذكر أن الدولتين على خلاف حول مناطق بحرية تابعة للجزيرة أعطت قبرص تراخيصا لشركات دولية للتنقيب فيها عن النفط والغاز.

وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، إن “نيقوسيا إما ليس لها حق منح تراخيص أو أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي، وأرسلت سفن تنقيب خاصة بها”.