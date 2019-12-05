براءة التجار المتهم باغتصاب طفل….

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الخليج 365:
برأت محكمة جنايات كوستي برئاسة القاضي مصطفى عبد الرحمن علي قاضي المحكمة العامة لمحكمة الطفل كوستي ، صاحب بقالة من تهمة الإعتداء على طفل يبلغ من العمر ست سنوات ، بإحدى قرى محلية القطينة بولاية النيل الأبيض ، بعد أن توصلت إلى براءة المتهم بعد مناقشة مادة الإتهام 45 ب مقرونة مع المادة 149 ، وحددت بأنه لاتوجد أي جريمة ضد المتهم ، بعد إنكاره لكل التهم المنسوبة إليه على لسان محاميه الأستاذ عطا المنان بابكر وكان خط الدفاع الإنكار التام .
وتعود تفاصيل القضية حسب الإتهام إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً من والدة المجني عليه ، تفيد بأن المتهم صاحب بقالة تمكن من الإعتداء على طفلها الذي يبلغ من العمر ست سنوات ، وتم فتح بلاغ بموجب أورنيك جنائي ، وتم عرض المجني عليه إلى الطبيب الشرعي الذي جاء تقرير الطبيب بأنه لاتوجد آثار إعتداء .
وتم تقديم المستند للمحكمة وبعد إكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي توصلت إلى براءة المتهم وإطلاق سراحه .
والجدير بالذكر بأن الأستاذ عطا المنان بابكر مثل الدفاع عن المتهم .
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