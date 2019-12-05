شاب يمزق جسد اخر ويرديه قتيلاً في الحال لهذا السبب…

الخليج 365:

تم تدوين بلاغ بقسم شرطة أمبدة شمال تحت المادة 130 القتل العمد إثر عثور شرطة أمبدة شمال على جثمان الشاب أحمد محمد مقتولاً بعدد من الطعنات ، عندها إتخذت الشرطة كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان الشاب القتيل .

وقد قامت شرطة مسرح الجريمة بأمبدة بعمل اللازم ، وبأورنيك 8 جنائي تم نقل جثمان القتيل لمشرحة أم درمان .

وقد تمكنت شعبة مباحث أمبدة شمال من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة السكين ، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 القتل العمد .

وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان تم تشريح الجثمان وتسليمة لذويه في موكب حزين . المادة السابقة ستموت في العشرين او التصنيف في قائمة الارهاب… المقالة القادمة (في الخرطوم3)!!.. بقلم اشرف خليل

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