قوة عين وإرهاب أزرق.. بقلم مأمون أبو شيبة

الخليج 365:

* شاهد الجميع كيف مارست جماهير الهلال الشغب في مباراة القمة عندما طرد الحكم مدافع الهلال بويا بالإنذار الثاني ووقتها كان الهلال خاسراً ومتراجعاً أمام المريخ.. وبطرد بويا كان من المتوقع احراز المريخ للمزيد من الأهداف ولهذا حدث الشغب دون التوقف عن حصب الملعب ورجال الشرطة بالحجارة.

* اقتلعت جماهير الهلال السياج الفاصل بين المدرجات والملعب في الجهة الشمالية الشرقية وحصبت كل من يقترب من مكان المخالفة بالحجارة وأصابت عدداً من رجال الشرطة الذين شكلوا طوقاً مكان السياج المقتلع.. وقد فلت أحد المشجعين وهرول تجاه الحكم ولكن تم تطويقه قبل الوصول للحكم.. وامتد قذف الحجارة إلى جهة لاعبي المريخ في وسط الملعب حيث اصيب اللاعب محمود أمبدة بحجر على قدمه.. ثم اصيب اللاعب محمد الرشيد بحجر على رأسه أسقطه مغشياً عليه والدماء تغطي وجهه ليحمله زملاؤه إلى عربة الاسعاف..

* حكم المباراة مارس المرونة وضبط النفس وحاول استئناف اللعب أكثر من مرة ولكن تواصل الرشق بالحجارة.. لينتظر الحكم في وسط الملعب أكثر من الزمن القانوني دون أن ينهي المباراة..

* وواضح إن الحكم تحاشى انهاء المباراة بسبب الشغب حتى لا تندفع جماهير الهلال عبر السياج المفتوح داخل الملعب لتشتبك مع الشرطة وتحاول الإعتداء على اللاعبين والحكام وربما الاشتباك مع جماهير المريخ مما كان سيقود لتكرار مجزرة بورسعيد المصرية.

* كما كان عشم الحكم في اخلاء المدرج الشمالي الشرقي لاستئناف اللعب ولكن مع تزايد الاصابات وسط رجال الشرطة انطلق البمبان وبشكل كثيف وعشوائي داخل الملعب لتتدافع الجماهير نحو الأبواب المغلقة مما أدى لوقوع الكثير من الاصابات وحالات الإغماء وسط الجماهير خاصة جماهير المريخ في الجهة الجنوبية لاتجاه الرياح وحملها للغاز المسيل من الشمال إلى الجنوب.

* مع كل الشغب الذي حدث واقتلاع السياج ومحاولة مشجع الوصول للحكم والإصابات والدماء التي سالت من رجال الشرطة ولاعب المريخ محمد الرشيد وتوقف اللعب لثلث ساعة.. بعد كل هذا وبكل قوة عين قال الهلالاب وإعلاميون هلالاب إن جماهير الهلال غير مسئولة عن إلغاء المباراة.. وإن الشرطة هي التي تسببت في إلغاء المباراة باطلاق الغاز المسيل!!

* وقالوا إن المباراة يجب أن تعاد أو يستكمل زمنها في اليوم التالي فوراً.. شوفوا قوة العين!!

* هؤلاء القوم يريدون مجافاة العقل والمنطق وارساء سابقة خطيرة تجعل جماهير كل فريق مهزوم )تفرتق الكورة( بارغام الشرطة على اطلاق البمبان وعلى أمل إعادتها بكل بساطة!!

* لجنة المسابقات الزرقاء وعلى استحياء وخجل وتلكؤ اجتمعت وبعد الاطلاع على تقارير الحكم والمراقب والمنسق الامني والشرطة و.. و.. و.. لم تجد ما يبرئ جماهير الهلال من الشغب والاعتداءت واسالة الدماء وارغام الشرطة على استخدام الغاز، فاتخذت قراراً خجولاً ومرتجفاً باعتبار المريخ فائزاً بهدفين وبس.. ولاول مرة في تاريخ الكرة السودانية لا تتخذ اللجنة المنظمة عقوبات على حالات الشغب بتوقيع غرامة كبيرة على النادي صاحب الجماهير المشاغبة وحرمان فريق النادي من جماهيره على ارضه أو اللعب خارج مدينته في مباراة او مباراتين مثلما فعلوا مع هلال كادوقلي مؤخراً..

* تحويل ملف الشغب إلى لجنة الانضباط الأشد زرقة من لجنة المسابقات ماهو إلا تسويف وتمييع للقضية.. وتشجيع جماهير الهلال على المزيد من التفلت واراقة الدماء..

* من قبل وفي مباراة مع اهلي شندي اسقطت جماهير الهلال مساعد الحكم الطريفي يوسف مغشياً عليه بطوبة بلوك كبيرة وتم نقله بعربة الاسعاف للانعاش وجاءت العقوبة هشة وهزيلة!

* وفي مباراة أخرى مع أهلي شندي كررت جماهير الهلال الاعتداء على الحكام عندما أصابت الحكم خالد يوسف بحجر في عينه لتسيل دماؤه.. وعندما كان يهم بإلغاء المباراة جاء المراقب الهلالابي وهرشه لاكمال المباراة ولو بعين واحدة!!

* اسمعوها.. جماهير الهلال لن تتوقف عن الشغب والإعتداءات وقريباً ستزهق الأرواح طالما تجد الحماية والمهادنة من اتحاد الكرة بالعقوبات الضعيفة التي لا تؤذي ذبابة.. وسترون.

* احتجاج مجلس الهلال على قرار اللجنة المنظمة رغم ضعفه ورفع جماهير الهلال للافتات في مباراة حي الوادي تطالب بسقوط شداد والاتحاد العام ما هو إلا نوع من الارهاب والتخويف حتى لا تصدر عقوبات على الهلال.. يحدث هذا رغم أن الاتحاد العام يقوده مشجعون هلالاب من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه!!

* قرار واحد بخصم ثلاثة نقاط إضافية من فريق أي جماهير تحدث شغباً بسبب الخسارة.. حتماً سيوقف حالات الشغب.. ولكن أين الاتحاد الذي يتخذ قرارات رادعة لايقاف حالات الشغب والتفلتات.. طالما أن فريق الهلال مدلل الاتحاد يتواجد في البلد!!