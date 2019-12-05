” فتحي الضو”: يفجر مفاجاة داوية بكشفه لأول مرة عن (مصدر) معلوماته في كتابه عن فساد واستبداد جهاز الأمن السوداني

فجر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية، فتحي الضو، مفاجاة داوية لأول مرة، عن مصدر معلوماته التي يقوم بإيرادها عن جهاز الأمن والمخابرات في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365)

وكان الضو قد قام بتأليف كتاب (الخندق) وكتاب (بيت العنكبوت) عن جهاز الأمن، وجهاز الأمن الشعبي، التابع للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، حيث اشتمل الكتابان على معلومات ووثائق بالغة السرية.

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وقال فتحي في مقال نشره على صفحته بموقع فيسبوك، بحسب (باكر نيوز)، إن مصدر معلوماته حول جهاز الأمن هو المدير العام المستقيل صلاح قوش نفسه.

وأضاف: أدخرت مفاجأة لقوش آن أوان كشفها، فعندما بخسَّت حسه الأمني فأنا أعني ذلك بشواهد سر أبوح به للمرة الأولى، ويسمعه قوش للمرة الأولى وكذا القراء الكرام.. فأشهدوا أيها الملأ أنه برغم ادعاء قوش امتلاكه ناصية الأمن، وبرغم الأموال الطائلة التي تُصرف على هذا الجهاز الكرتوني، وبرغم الحصون والأسوار والبروج المشيدة، أقول إن مصدر كتابي الأول في سلسلة الكتب الأمنية التي أرقت مضاجع النظام، والموسوم بعنوان (الخندق أسرار دولة الفساد والاستبداد في السودان) كان مصدري صلاح قوش نفسه”.

وحذر الضو في المقال من ثلاث شخصيات أولها صلاح قوش والثاني شخصية أمنية خارج السودان، لم يكشف عنها، والثالث رجل أمني أطلق عليه لقب (X)، قال إنهم يشكلون خطراً على الثورة.

ووعد الكاتب بتخصيص مقالين منفصلين لكشف الشخصيتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)