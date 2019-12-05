“الكابلي” يعود للسودان مطلع يناير

كشفت أسرة الفنان عبد الكريم الكابلي عن وصوله إلى أرض الوطن بعد غياب لأكثر من (4) سنوات في الأول من يناير 2020.

وكان “الكابلي” الذي هاجر لأمريكا قبل أربع سنوات قد وصل إلى السعودية مطلع الأسبوع الماضي، وأعلنت أسرته عن قدومه الخرطوم مطلع يناير.

من جانبها وبحسب صحيفة المجهر، كثفت فرقته الموسيقية بالخرطوم من لقاءات لإجراء (بروفات) في الفترة المقبلة لإحياء حفلات (رفقة الكابلي)، ومن المتوقع أن تقام في يناير بإحدى صالات الخرطوم الكبرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)