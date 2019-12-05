مقتل شاب واصابة آخر على يد صديقهما ببحري

التاريخ: 05-ديسمبر-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة تحقق شرطة قسم الدروشاب في البلاغ المدون تحت المادة 130/139 من القانون الجنائي القتل العمد والاذى الجسيم في مواجهة متهم في العقد الثاني من عمره وتشير الوقائع الى ان خلافا وقع بين المتهم والمجني عليهما قام على اثره المتهم وهو صديقهما باخراج سكين وسدد بها طعنات لهما. ووفقاً للدار نقل احدهما للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة فيما فارق الآخر الحياة متأثراً بالاضابة ةعلى خلفية ذلك تم ابلاغ الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة واتخذت كافة والفنية اللازمة كما تم القبض على المتهم والتحقيق معه تحت طائلة القتل العمد ولا زال التحري جاريا. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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