مصرع وإصابة (5) أشخاص برصاص الفرح في حفل زفاف بالقضارف

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة لإطلاق نار من قبل أحد مجندي الدفاع الشعبي عن طريق الخطأ في حفل زواج بالمدينة السكنية (6) بولاية القضارف بمحلية الفشقة.
وطبقاً لمصادر فإن الحادثة وقعت في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأول (الثلاثاء) عندما حاول المجند إطلاق النار ابتهاجاً وفرحاً، بيد أن سلاحه انفلت منه أثناء إطلاق النار، مما أدى إلى قتل فتاتين إحداهما أجنبية، وإصابة ثلاثة آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القضارف.
ودونت الشرطة بلاغاً بقسم شرطة المدينة (6) تحت المادة (130) وآخر تحت المادة (129). يذكر بحسب صحيفة المجهر، أن الحادث تكرر خلال الشهر مرتين عندما قام مجند من الدفاع الشعبي بإطلاق نار في حاتفال بالمولد النبوي بمنطقة الحواتة، وأودى بحياة شخصين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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