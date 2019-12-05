حملة كبرى مشتركة لازالة مخالفات البائعين ببحري

التاريخ: 05-ديسمبر-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة رصدت الحملة الكبرى التي قامت بها محلية بحري لازالة الاعمال الهامشية بالشوارع خاصة موقف الحاج يوسف حيث تمكنت من ازالة اكوام من الانقاض التي يخلفها الباعة مما ادى الى فتح الشوارع التي اصبح العبور بها امراً شاقاً للعربات والمواطنين وذلك تحت اشراف مدير شرطة محلية بحري العميد حسن كتيان ومدير الجنايات، وعدد من الضباط وضباط الصف كما اشرف على الحملة مدير المخالفات عطا محمد سلمان وعادل حسين محمود وعبد القادر حامد وبشير عوض الامين واسعد عبد القيوم ووجدت الحملة صدى طيبا لدى مواطني محلية بحري. Advertisements وعقب الحملة وبحسب الدار، قامت بائعة بمظاهرات شديدة عملت الشرطة على تفريقها باستخدام البمبان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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