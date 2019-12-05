اشتباكات بالأيدي بين “قوى الحرية” في ورشة بود مدني

رتب خلاف بين مجموعتين تدعي كل منهما أنها تمثل قوى الحرية والتغيير بولاية الجزيرة، اشتباكات بالأيدي بينهما، عند اختيار ممثلين لـ”قوى الحرية والتغيير” للانضمام لمفاوضات جوبا.

وكانت عضو مجلس السيادة “عائشة موسى السعيد” قد وصلت إلى ود مدني لحضور ورشة السلام للقطاع الأوسط التي ضمت “قوى الحرية والتغيير” بولايات الجزيرة، سنار، النيل الأبيض والقضارف، واتهم أعضاء قوى الحرية والتغيير، والي الجزيرة اللواء أحمد حنان صبير بتقديمه الدعوة لأفراد لا علاقة لهم بقوى الحرية والتغيير بولاية الجزيرة، وحجب الدعوة عن قوى الحرية والتغيير الاصلية حتى صباح أمس، مبينين أنه قام بدعوة أعضاء من النظام السابق لحضور الورشة، موضحين أن الوالي قصد تغييب المكون الحقيقي للحرية والتغيير.

وخلصت الورشة إلى رفع (50) اسماً لدعوتهم لورشة موحدة بالخرطوم يتم اختيار أعضاء منهم لتمثيل الولايات في المفاوضات في جوبا على أن يكون اختيار الأعضاء من الولايات التي حضرت الورشة ليكون نصيب الجزيرة (15) عضواً، والنيل الأبيض (15) عضواً، و(10) أعضاء من كل من سنار والقضارف. وعند محاولة اختيار أعضاء ولاية الجزيرة وقعت الاشتباكات لرفض الأسماء التي حاولت أن تكتبها المجموعة التي دعاها الوالي بتهمة أنهم يتبعون لنظام الإنقاذ البائد، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)