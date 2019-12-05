حركة مناوي تؤكد أهمية تسليم “البشير” للجنائية

أكد جمعة الونكيل رئيس وفد “حسن النوايا” بحركة جيش تحرير السودان بقيادة منى مناوي، رغبة الحركة الحقيقية للسلام، وأوضح أن جولاتهم لمناقشة جذور الأزمة الحقيقية من قضايا النازحين واللاجئين والرحل والمعتقلين وكل القضايا التي تسهم في بناء السلام.

وقال في مؤتمر صحفي بأمانة حكومة شرق دارفور بالضعين بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الحركة فقدت أكثر من (7000) شهيد من منسوبيها خلال مسيرة الكفاح المسلح والنضال، ولكنه لم يحقق السلام، وأضاف “نعم للسلام لا للحرب”، وأكد أهمية تسليم “البشير” للمحكمة الجنائية الدولية، وتابع: “تسليم البشير أقل هدية نقدمها للضحيا”، وزاد: إن كل مفسد لابد أن يحاسب، واستدرك: “لكن كل مؤتمر وطني لم تتلطخ يداه بالدماء فهو سوداني أصيل نعفو عنه حتى نعبر بالسودان لبر الأمان”.

وأكد أن السودان الجديد لن يظلم أحداً. وأشار إلى تحول الحركة لحزب سياسي قومي لكل الشعب السوداني بعد إكمال مفاوضات جوبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)