محتجون يغلقون مبنى محلية أبو حمد و”بلف” المياه

أغلقت مجموعة من الثوار، محلية أبو حمد بولاية نهر النيل، وطلبت والي الولاية اللواء الركن عبد المحمود حماد، بإلغاء قرار نقل المدير التنفيذي للمحلية محمد هاشم. وقال ممثل “الحرية والتغيير” بالمحلية محمد بابكر بحسب صحيفة الصيحة” أمس، إن إغلاق الثوار للمحلية جاء على خلفية زيادة الرسوم التي فرضتها المحلية على الشركات العاملة في مجال التعدين، مما دفعها للتقدم بشكوى للوالي، وعلى إثرها تم نقل المدير التنفيذي، وأضاف بابكر بأن الثوار قاموا كذلك بإغلاق “البلف” الذي ينقل المياه لشركة “إكسير” للتعدين لحين إلغاء القرار.

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