أقرّ وزير وزير الزراعة يقر بتحديات كبيرة تُواجه دعمها للاقتصاد والأمن الغذائي مهندس عيسى عثمان الشريف، بوجود تحديات كبيرة تُواجه الوزارة للدفع باقتصاد البلاد والأمن الغذائي، والتنسيق وتكامُل الأدوار من أجل حماية صغار المُنتجين.

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وخاطب الشريف أمس، ورشة تبادُل المعرفة وعرض مُنتجات تأمين مُؤشِّرات الطقس لدعم صغار المُزارعين والرعاة بالسودان التي ينظمها مشروع تمويل التصدي لمَخاطر المناخ، ونوّه إلى فجوة بين وزارة الزراعة وصغار المُنتجين، وعدم وجود إدارة خَاصّة بهم، بجانب عدم قيام أيّة عِلاقَة للوزارة بالأراضي الزِّراعيّة والقوانين المُتّصَلة، وضعف العمل البحثي ومُؤسّسات التّمويل في المجال الزراعي.

وقال إنّ وزارته اتّجهت لمُعالجة تلك التحديات، وأكّد إنشاء إدارة بالوزارة لتنظيم المُنتجين ونقل المُكوِّن الزراعي للوزارة، وشدّد بضرورة تكوين مجموعات علمية بحثية لوضع الأولويات ومُعالجة المُشكلات التي يُعاني منها المُنتجون الذين تم تغييبهم في النظام السابق، وأقرّ بوجود أجهزة مُوازية لعمل وزارته، وعدم تكامُل الأدوار لمُجابهة تحديات ضعف العملية الإنتاجية.