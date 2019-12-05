صندوق رعاية الطلاب: 2020م عاماً للتعليم التقني والتقاني

أَكّدَ الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب د. حمزة إبراهيم حمزة بأنّ عام 2020م سيكون عاماً بامتياز للتعليم التقني والتقاني، وأن الصندوق سيدخل بثقله في رعاية طلابه فيما يلي السكن والكفالة والتسليف حتى يتفرّغ الطلاب للتحصيل الأكاديمي، وأضاف حمزة أن 2020م سيكون عاماً مُبشِّراً.

وامتدح الأمين العام لدى مخاطبته أمس، ختام المُلتقى الأول لمُديري إدارات التعليم التقني والتقاني بالصندوق القومي لرعاية الطلاب، امتدح الشراكة ما بين الصندوق وجامعة السودان التقنية ووصفها بالناجحة، داعياً مديري إدارات التعليم التقني والتقاني بالولايات لتفعيل مثل هذه الشراكات مع الكليات التقنية الولائية.

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فيما أثنى الخبير الأكاديمي مدير جامعة السودان الأسبق البروفيسور أحمد الطيب، على الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم التعليم العالي، وقال بحسب صحيفة الصيحة: لولا الصندوق لما توسّع وانتشر التعليم العالي في بقاع الوطن، وبناءً على هذا النجاح أوكلت للصندوق مُهمّة إسناد التعليم التقني والتقاني، مُطالباً بالعودة للتسمية القديمة لهذه الإدارة، على أن تكون إدارة التعليم الفني بدلاً من التقني والتقاني، وعزا بروف أحمد الطيب تَدهُور التعليم الفني لأيلولته للولايات التي شَكّلت خَصماً كبيراً من رصيده وأقعدت من تطوُّره منذ مُنتصف الثمانينات، داعياً للاهتمام بالتدريب، مُشيراً إلى أنّ أكبر الأخطاء الذي ارتكبتها ثورة التعليم التعليم العالي إلحاق معاهد التدريب المهني بالجامعات التي فشلت في تطوير التعليم التقني والتقاني والارتقاء به.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)