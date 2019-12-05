ضبط كمية من الجازولين المهرب بمروي

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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تمكنت ادارة مكافحة التهريب بمحلية مروي فرعية كريمة من ضبط كمية من الجازولين المهرب الى مناطق التعدين حيث رصدت قوة من ادارة المكافحة بقيادة الملازم اول جلال الدين البشير واشراف من سيادة المقدم وحيد بابكر تم رصد عدد من سيارات بدفورد محملة بعدد 108برميل.
ووفقا للدار، تمت عملية الضبط على هذه على هذه الضبطية في مشهد يمثل روعة ويقظة الشرطة هذا ما رصده لنا مراسلنا من مروي الاستاذ حسن عبد المهيمن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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