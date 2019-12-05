ترشيح تيسير النوراني لمنصب والي الخرطوم

قال القيادي بالمجلس المركزي لـ”قِوى الحُرية والتّغيير” كمال بولاد، إنّ اجتماع المجلس الذي استمر ليومين على التوالي، قَرّرَ تكوين لجنتين، تختص الأولى بفرز ترشيحات الولاة، والأخرى بالمجلس التشريعي بعد أن تمّ الاتفاق على المُوجِّهات العامة.

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وأوضح بولاد بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ “الحّرية والتغيير” قدّمت مرشيحها لولاية الخرطوم، وكذلك تقدّمت الولايات بمرشيحها، وسيتم فرزها بواسطة اللجنة التي تم تكوينها، وكشف عن ترشيح تيسير النوراني لولاية الخرطوم، وأضاف أن الاجتماع استمع لتقريرٍ مُفصّلٍ حول أداء الحكومة خلال الأشهر الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365