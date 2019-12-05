تحويل بلاغ صبي قتل زائر ليل برصاص داخل منزله للمحكمة

التاريخ: 05-ديسمبر-2019 فى : حوادث 13 مشاهدة أحالت النيابة العامة بلاغ صبي متهم بقتل لص دخل منزلهم ليلا بام بدة الى محكمة جنايات ام بدة ووضع البلاغ امام مولانا ابو بكر المهاب قاضي المحكمة العامة وحددت المحكمة جلسة اولى لسماع المتحري وفتح قضية الاتهام. Advertisements وتعود تفاصيل القضية حسب الدار الى ان الشرطة تلقت بلاغا من الشاكي افاد فيه بان المجني عليه تسلل ليلا منزل المتهم بغرض السرقة الا انه شعر به المتهم داخل منزله واطلق عليه رصاص مما تسبب في وفاته وتم ابلاغ الشرطة بالحادثة وحضرت الى موقع الحادث وتحريزه ورفع البصمات وارسال الجثة الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة, وباشرت الشرطة تحرياتها والقت القبض على المتهم واخضعته للتحريات بموجب المادة 130 جنائي وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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