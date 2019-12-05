فحص الـ DNA لجثث حريق مصنع السراميك

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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بعد ان تابعت التفاصيل المحزنة لحادثة حريق مصنع السراميك حيث ما زال مصابو الحريق يتلقون العلاج بمستشفيات الامل وبحري وحاج الصافي كما نقل بعض المصابين الى مستشفيات اخرى وادخلت بعض الحالات الى الانعاشحيث وصل عدد المصابين الى مائة وثلاثين حالة.
وتابعت الدار الجثث التي حولت الى مشرحة ام درمان حيث بلغت ثلاثة وعشرين من دولة الهند واربعة من جمهورية مصر العربية وستة متفحمة يصعب التعرف عليها الا بواسطة “دي ان ايه” للجينات الوراثية والتي تستوجب حضور اهل الضحايا لاخذ عينات منهم ونسبة لان الغالبية ينتمون لدول خارجية فلا بد من التنسيق مع سفاراتهم لاستلام الجثث.
وما زالت فرق الاطفاء تواصل عملها بازاحة الاكوام المحترقة كما ظلت ادارة المصنع في حالة تواصل مع الجهات الشرطية والعدلية لاكمال الاجراءات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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