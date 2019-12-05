فحص الـ DNA لجثث حريق مصنع السراميك

بعد ان تابعت التفاصيل المحزنة لحادثة حريق مصنع السراميك حيث ما زال مصابو الحريق يتلقون العلاج بمستشفيات الامل وبحري وحاج الصافي كما نقل بعض المصابين الى مستشفيات اخرى وادخلت بعض الحالات الى الانعاشحيث وصل عدد المصابين الى مائة وثلاثين حالة.

Advertisements

وتابعت الدار الجثث التي حولت الى مشرحة ام درمان حيث بلغت ثلاثة وعشرين من دولة الهند واربعة من جمهورية مصر العربية وستة متفحمة يصعب التعرف عليها الا بواسطة “دي ان ايه” للجينات الوراثية والتي تستوجب حضور اهل الضحايا لاخذ عينات منهم ونسبة لان الغالبية ينتمون لدول خارجية فلا بد من التنسيق مع سفاراتهم لاستلام الجثث.

وما زالت فرق الاطفاء تواصل عملها بازاحة الاكوام المحترقة كما ظلت ادارة المصنع في حالة تواصل مع الجهات الشرطية والعدلية لاكمال الاجراءات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)