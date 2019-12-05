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عرض (13) فيلماً يوم (13) بقاعة الصداقة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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عرض (13) فيلماً يوم (13) بقاعة الصداقة

 

أكدت مبادرة تدريب الاطفال على صناعة الفيلم قيام مهرجان نسختها الخامسة مساء يوم الجمعة 13 ديسمبر الحالي بقاعة الصداقة ، وقالت المبادة انه تم تدريب اكثر من “150” طفلاً في هذا الموسم من مدارس، ومشردين ومعاقين، وطلاب خلاوى واطفال من معسكرات النازحين وغيرهم، وذلك بالتنسيق مع مجالس الطفولة بالولايات، وبشراكة مع منظمة اليونسيف.

 

 

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وقالت المبادرة ما يميز هذه النسخة هو ان جميع ورش التدريب كانت خارج ولاية الخرطوم، وانها ستشهد بحسب آخر لحظة عرض “13” فيلما من صناعة الاطفال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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