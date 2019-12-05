عرض (13) فيلماً يوم (13) بقاعة الصداقة

أكدت مبادرة تدريب الاطفال على صناعة الفيلم قيام مهرجان نسختها الخامسة مساء يوم الجمعة 13 ديسمبر الحالي بقاعة الصداقة ، وقالت المبادة انه تم تدريب اكثر من “150” طفلاً في هذا الموسم من مدارس، ومشردين ومعاقين، وطلاب خلاوى واطفال من معسكرات النازحين وغيرهم، وذلك بالتنسيق مع مجالس الطفولة بالولايات، وبشراكة مع منظمة اليونسيف.

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وقالت المبادرة ما يميز هذه النسخة هو ان جميع ورش التدريب كانت خارج ولاية الخرطوم، وانها ستشهد بحسب آخر لحظة عرض “13” فيلما من صناعة الاطفال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)