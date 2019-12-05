توقعات بارتفاع تكلفة العمرة لأكثر من (45) ألف جنيه

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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قال رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة محجوب المك إن هناك مشكلات كبيرة تعترض اطلاق موسم العمرة الحالي.
وتوقع المك بزيادة تكلفة العمرة إلى اكثر من (45) الف جنيه بسبب زيادة الطلب على الدولار بالسوق الموازي بما ينعكس على زيادة العبء على المعتمر لجهة ارتفاع سعر التذاكر.
وكشف عن زيادة سعر التأشيرة إلى (400) ريال عن العام السابق ، مناشداً بنك السودان المركزي بحل مشكلة التحويلات أو فتح تحويل حسابات من داخل المملكة العربية السعودية متوقعا بدء إجراءات العمرة الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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