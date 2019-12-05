(جلواك): الناس الهاجموني (ما عندهم موضوع)..!

سخر الفنان الكوميديان محمد جلواك من الهجوم الذى تعرض له عقب ظهوره في فيديو مع الناشطة الاسفيرية المثيرة للجدل (ماما اميرة).
وقال جلواك لمصادر، انه تفاجأ من سيل الهجوم عليه بالرغم من أن (ماما أميرة) لم تعد مجرد شخصية مثيرة للجدل في الساحة بل تحولت لـ(حالة)، وزاد جلواك أن ظهوره معها كان الهدف الأساسي منه عكس الوجه الأجمل والآخر لتلك المرأة، والتي تعشق تراب الوطن بشكل لا يصدق، واختتم جلواك: (صراحة أي زول انتقدني في القصة دي ما عندو موضوع)، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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