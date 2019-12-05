حسن محجوب يحقق حلمه مع (ست الريد)

فرغ الفنان الشاب حسن محجوب من تصوير اغنية الحقيبة الشهيرة “ست الريد” فيديو كليب. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، قال حسن ان تصوير هذه الاغنية كان حلم يراوده منذ زمن بعيد. وهو سعيد بتحقيق الحلم، شاكراً المخرج الكبير مجدي عوض صديق والفرقة الموسيقية التي صاحبته من سودانيين واثيوبيين وفلبينيين والمصورين، كما شكر حسن جمهوره العريض. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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