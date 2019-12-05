تكريم عمر احساس والاعيسر

ينظم الفنان الشاب عبد الرحمن زيادة مساء يوم بعد غد السبت ليلة غنائية يستعرض فيها تجربته الفنية، ويكرم خلالها الفنان عمر احساس، والشاعر اسماعيل الاعيسر. Advertisements وبحسب آخر لحظة، كان زيادة قد فاز مؤخراً بالجائزة الاولى في مهرجان الاغنية “وطن الجمال” التي كتبها الاعيسر ولحنها الملحن المعروف ناصر عبد العزيز. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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