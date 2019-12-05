البنك(المركزي) يسمح للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادر

الخليج 365 : اصدر بنك السودان المركزي منشورا سمح فيه للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادرات بما فيها المنفذة بطريقة الدفع المقدم وفقا للضوابط السارية.

وألغى المنشور منشورا سابقا للبنك المركزي في نوفمبر من العام الماضي كان سمح فيه للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادرات (عدا المنفذة عن طريق الدفع المقدم) على أن يشتري المصرف حصائل الصادرات عن طريق الدفع المقدم لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 100% واضافة الحصائل فور شرائها إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطة مراسليه بالخارج على أن يلتزم البنك المركزي بإضافة المقابل المحلي لحساب المصرف طرفه وفق سعر الصرف الرسمي (45) جنيها للدولار. المادة السابقة توقعات بارتفاع تكلفة العمرة لأكثر من (45) ألف جنيه المقالة القادمة المريخ يستهدف صدارة الممتاز أمام إكسبريس الشمال بمدينة الحديد والنار

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