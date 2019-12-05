- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الحركة الإسلامية الطالبية، (الأمانة الاتحادية) لحزب المؤتمر الشعبي، رفضها قرار عميد شؤون طلاب جامعة زالنجي المكلف، نور الدين آدم نور الدين، القاضي بحظر النشاط السياسي للتيار الإسلامي. وقررت عمادة شؤون الطلاب بجامعة زالنجي في دارفور حظر نشاط المؤتمر الوطني المحلول وكل واجهاته الاجتماعية وروابطه المختلفة بمختلف مسمياتها. وأوضحت في القرار أن الحظر يشمل”حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين أو الحركة الإسلامية الطالبية أو غيرهما”. وقال أمين الطلاب بالمؤتمر الشعبي، زكي عمر أمين لــ”سودان تربيون”، إن عميد شؤون الطلاب ادعى أن الأمانة الطلابية للشعبي، واجهة من واجهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وعدَّه خلطا متعمدا لغرض سياسي يخدم خط حزبه الشمولي”. وأضاف، “نحن كحركة إسلامية طالبية، إذ نرفض هذا القرار، ندعو عميد شؤون طلاب جامعة زالنجي لإلغائه والاعتذار عن هذا الخطأ المتعمد”. وتابع، “وبما أنه جاء في سياق حظر المؤتمر الوطني، فإنه لا يعنينا بشيء ولن نلتزم به”. وحسب القرار، تؤول كل الممتلكات التابعة لطلاب الحزب المحظور لإدارة الجامعة. وأضاف، “أي خرق لهذا القرار سيتم التعامل معه بكل حسم وفق النظم واللوائح والقوانين”.
الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب الشعبي بجامعة زالنجي يعتزمون تحدي قرار حظر نشاطهم السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.