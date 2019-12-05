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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺩﻭﻧﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻪ ﻭﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21/65 من قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﺎﺩﺭﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻁﻪ ﻭﻧﺎﻓﻊ ﻭﻗﻮﺵ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺮﺍﺏ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺩ. ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎﺑﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻋﺪﺩﺍًﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
كانت هذه تفاصيل خبر ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ تدون ﺑﻼﻏﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻪ وﻧﺎﻓﻊ وﻗﻮش ﺑﺸﺄن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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