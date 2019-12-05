عاجل..المريخ يعلن فقدانه ل(6) لاعبين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يفقد المريخ في مباراته امام الأكسبريس السداسي رمضان عجب والسماني الصاوي وسيف تيري وحمزة داؤود وبيبو إضافة لعماد الصيني لإلتحاقه بالمنتخب الأولمبي المشارك في بطولة سيكافا المقامة بأوغندا.

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