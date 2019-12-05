قوى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ: نتاﺑﻊ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻛﻞ التحركات ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﺔ لمنسوبي ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻛﺸﻔﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮﺍﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻟﺤﺸﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ. ﻭﻗﻄﻊ ﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ،ﻭﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺴﻢ ﻣﻊ ﺍﻱ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺘﺸﺎﺩ ﻟﺤﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء. ﻭﺷﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻣﺬﻛﺮﺍً ﺑﺄﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ )ﺻﺎﺣﻴﺔ( ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦﻛﺜﺐ ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻬﺎﻭﻥﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻏﺎﻝ ﻭﻧﻔﻴﺲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. المادة السابقة الجبهة الثورية تنادي بضرورة تعيين ولاة عسكريين لحفظ الأمن المقالة القادمة عاجل..المريخ يعلن فقدانه ل(6) لاعبين

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