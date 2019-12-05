ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ تشتبك مع اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺠﺒﻞ أوﻟﻴﺎء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻋﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ ﻭﺍﻷﻳﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻟﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﻜﺮ ﷲ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻹﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻓﻀﻞ ﺣﺠﺐ ﺍﺳﻤﻪ ﻟـ«ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻟﺠﺎﻥﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻴﺎء، ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻜﺮﷲ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺸﺐ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻼﺷﺘﺒﻜﺎﻙ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ ﻭﺍﻟﻌﺼﻲ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﻫﺬﺍ ﻣﺎﺩﻓﻊ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﺠﺎﻥﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ(۷)ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻣﻬﻠﺔﺍﻳﺎﻡ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺣﻀﺮ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻮﺍ، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻋﻦﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ »ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺸﻬﺪﺍء، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ » ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺇﻥﻣﻤﺜﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻋﺪ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎً.
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