أسرة الكابلي تعلن عن خبر بخصوص وصوله للخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت أسرة الفنان عبد الكريم الكابلي عن وصوله الي ارض الوطن بعد غياب لأكثر من اربعه سنوات في الأول من يناير، وكان كابلي قد هاجر،لامريكا قبل أربع سنوات ووصل الي السعودية مطلع الأسبوع الماضي وأعلن أسرته عن وصول في بدايه عام.

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