طارق العشري : اهلي هلال ما فيش يمه ارحميني

الخليج 365 : قال طارق العشري مدرب الهلال السابق وحرس الحدود المصري ان مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني غدا الجمعة تحمل تحديات كبيره مؤكدا أن المباراة. لا تقبل القسمه علي اثنين وبالتالي مافيش رحمه في هذا اللقاء، واضاف العشري ان ممثل السودان سيعاني كثيرا من واقع انه يلعب خارج أرضه وأمام فريق جريح.

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