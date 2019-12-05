مدرب الأهلي المصري يسخر من حارس مرمى الهلال وخط دفاعه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة السويسري رينيه فايلر نقاط القوة والضعف في فريق الهلال قبل مواجهته المرتقبه والمقرر إقامتها مساء الجمعة. وأكد فايلر حسب ما تابعت (سودانا فوق) ان أبرز نقاطالضعف في منافسه الهلال هو حارس مرماه ومن بعده خط الدفاع الذي ينهار بمجرد الضغط عليه وقال هذه الأمور انكشف لي بعد دراسه مباريات الهلال في الفتره الاخيره.

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