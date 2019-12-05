شاهد بالصور..ماذا حدث لـ( ربطات عنق ) حمدوك ووزرائه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تندر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من ربطات عنق رئيس مجلس الوزراء السوداني ” حمدوك” وبعض وزرائه، من حيث طولها و قصرها الشاذين، بحسب ما نقلت (كوش نيوز)

وبدأ “حمدوك ” في صورة بربطة عنق حمراء طويلة بشكل لافت، كما ظهر بمظهر أشبه له وزير الصحة د. أكرم علي التوم، فيما ظهر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، بربطة عنق قصيرة بشكل غير معتاد.

وقارن البعض بينهم وأناقة وزير الخارجية السوداني السابق د. منصور خالد، الذي وصفوه بـ (ملك الأناقة السودانية)، لما تميز به من بدل رسمية فخمة وتناسق الوان رائعة وخبرة في ربطات العنق.

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وعلقت ( لينا عثمان): الدكتور منصور خالد ملك الأناقة السودانية، يختار ألوانا جميلة، تخلي ليهو في ربطات العنق (الكردرويد المسترضى، والعنابى، وهذا ذوق يليق بكبار الشخصيات).

ومن مواقف ربطات العنق الطريفة، مصادفة تشابه ربطتي عنق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش اجتماعات القمة الروسية الأفريقية، التي انعقدت في منتجع سوتشي الروسي اكتوبر الماضي، مما دعا (بوتين) للتعليق على ذلك وكان مثار اهتمام وسائل الاعلام التي نقلت الموقف.

واشتهر الرئيس الامريكي ( دونالد ترامب) بربطات العنق الطويلة، الامر الذي دعا صحيفة “هافينغتون بوست” أن تتساءل عن سبب ولع ترامب بارتداء ربطات العنق الطويلة التي غالبا ما تتدلى إلى حزام بنطاله.

ووصفت الصحيفة عادة ترامب هذه بأنها ” ميزة عجيبة ألهمت مستخدمين مجهولين للإنترنت لإطلاق حساب ساخر منه في موقع “تويتر” أسموه “ربطات عنق ترامب” Trump’s Ties.

وحاول المتابعون تقديم تفسيرات لطريقة الرئيس الأمريكي في ارتداء ربطات العنق، حيث رجحت البروفيسورة المتخصصة في علم النفس بجامعة ماساتشوستس، سوزان كراوس، أن ترامب “يحاول بذلك إما لفت الأنظار إلى أسفل السرة، أو صرف الانتباه عن بطنه كبير الحجم”، فيما لم يعُرف حتى الآن ( سر ) ربطات عنق حمدوك وحكومته.