حسناء سودانية بأمريكا تعلن عن جائزة 500 دولار أمريكي كاش لمتابعيها على مواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وسيدة الأعمال السودانية مروة المشهورة بلقب (كادي) أعلنت عن إجراء سحب للمتابعين للفيديو الذي استعرض تجربتها في التسويق الالكتروني لخمس من المتابعبن ومنح كل فرد منهم مبلغ 100دولار أمريكي كاش حيث ذكرت قائلة:(بمجرد ما الفيديو بتاعنا يعمل 100 ألف مشاهدة نعمل سحب على خمسة من المتابعين وندي كل واحد فيهم 100دولار كاش). واستطاعت مروة أو كادي دخول عالم السوشيال ميديا وبدأت في تسويق منتجات للسوق السوداني من داخل الولايات المتحده الامريكية – بحسب صفحة الناشط سعد الكابلي- حيث أوضح أنها في ظرف شهور قليلة استطاعت النجاح وخلق زبائن من حول العالم. ومن ثم بدأت العمل مع شركة عالمية في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالجسم وحققت من خلالها نجاحات أكبر وبمجموع دخل شهري يزيد على 68.000$ . المادة السابقة خبراء : تغذية الصرافات بفئة الـ(500) جنيه تقلل تكلفة الطباعة المقالة القادمة شاهد بالصور..ماذا حدث لـ( ربطات عنق ) حمدوك ووزرائه

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