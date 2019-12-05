العطا: معالم الطريق أصبحت واضحة أمام مُكوّنات الفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا، إن معالم الطريق أصبحت واضحة أمام جميع مكونات المرحلة الانتقالية, وإن مسيرة التنمية والإصلاح بدأت في جميع المجالات, وأكد أن المؤسسة العسكرية بجميع مكوناتها ليست حزبًا للتنافس السياسي، ولا تسعى وراء مكاسب وإنما تمهد الطريق نحو التنمية والاستقرار بالبلاد.

وأوضح العطا لدى مخاطبته حفل استقبال قوات مكافحة المخدرات القادمة من منطقة الردوم بأم درمان أمس، أن المؤسسة العسكرية متناغمة ولا صوت نشاز بينها، وطالب قوات الشرطة بضرورة التنسيق مع لجان المقاومة والتي اعتبرها لجاناً للبناء والإعمار.

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من جانبه، أوضح وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس، أن المخدرات مهلكة لاقتصاد الدول لما تهدره من طاقات، وأكد اهتمام وزارته بتدريب القوات وتوفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عملها الكشفي، والتطلع لتطبيق سياسة القانون والتشريعات بما يتواكب مع هذه الجرائم العابرة

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