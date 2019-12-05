ارتفاع ضحايا حريق مصنع بـ”بحري”

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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اعلن مستشفى الأمل عن وفاة اثنين من مصابي حريق مصنع “سالومي” للسيراميك، مشيرة إلى وجود (3) حالات بالعناية المكثفة اثنتان منهم تخضعان للتنفس الصناعي فضلا عن استقرار حالة (8) من النساء.
وقال نائب اختصاصي الطوارئ بالمستشفي د. محمد عبد الرازق في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن المستشفي استقبل (42) حالة منهم (12) أجنبياً بعضهم في حالة حرجة، و(30) سودانياً بينهم (8) نساء، مشيراً إلى أن حالة المصابين مستقرة ويخضعون للعلاج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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