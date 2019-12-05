(سودانيات ضد سيداو): الاتفاقية متطرفة

التاريخ: 05-ديسمبر-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة وصفت مبادرة”سودانيات ضد سيداوِ” الاتفاقية بالمتطرفة وقالت عشو المبادرة د. فائزة ابراهيم في ندوة نظمتها مبادرة ٍسودانيات ضد سيداو” امس ان سيداو هي نتاج للحركة الانثوية، ووصفتها بالحركة المتطرفة. واكدت ان مصيرها الزوال، باعتبارها ضد وجود الرجل في حياة المرأة. Advertisements من جانبها قالت د. منال عبد الله، بحسب آخر لحظة، ان “سيداو” لا تمثلهم لجهة انها تبيح الاجهاض والشذوذ والاسرة النمطية، بجانب انها ضد الثنائية التي يقوم عليها الكون. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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