(الموانئ) تقر بتراجع الأداء بمحطة الحاويات ببورتسودان

كشفت مصادر، أن شركة ميرسك للملاحة البحرية خاطبت الموانئ السودانية للسماح لها بإدخال بواخر مزودة بكرينات لتفريغ شحناتها دون الاعتماد على آليات المناولة بـ”المرفأ” وذلك في أعقاب تراجع الأداء في محطة بورتسودان.

وقال المدير العام لهيئة الموانئ البحرية بالإنابة صلاح عبد اللطيف هجام بحسب صحيفة السوداني، إن الحصار الاقتصادي للسودان تسبب في حرمان الهيئة من فرص التطوير والتحديث والاستفادة من تكنولوجيا المناولة. وقال إن العديد من الآليات والمعدات بالهيئة منها ٢ كرين جسري متوقف من جملة ٨ كرينات جسرية بالمحطة لاستحالة استجلاب الاسبيرات اللازمة لتعثر إجراءات التحاويل المالية للبنوك الخارجية، وأكد أن (الموانئ) فشلت في شراء الاسبيرات واستقدام الخبراء من الصين لإصلاح الاعطال.

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وأقر هجام أن معدل الاداء في محطة حاويات بورتسودان ظل يتراجع لعدم ثبات السياسات الاقتصادية ولعدم توفر الاسبيرات لمعدات وآليات المحطة، واضاف أن ذلك يترتب عليه تأخر جدولة دخول وخروج البواخر وتطاول زمن مكوث البواخر في الأرصفة نتيجة لبطء المناولة، مشيراً إلى أن معدل المناولة في المحطة حالياً ١٥ حاوية في الساعة، وكشف عن وجود ثلاث بواخر راسية في الميناء بعضها مكث نحو الأسبوع كما أن هناك أربع بواخر في منطقة الانتظار بعضها وصل منذ الأسبوع. وأبان صلاح هجام أن الموانئ بصدد شراء اثنين كرين جسري وثمانية كرينات مطاطية و٢٠ جراراً ماركة مان و٧ آليات مناولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)