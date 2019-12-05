الدوحة: الخطوط القطرية ستستأنف رحلاتها إلى الخرطوم قريباً

قال السفير القطري بالخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي لمصادر، إنه أبلغ السلطات السودانية بعودة رحلات الخطوط القطرية إلى الخرطوم قريباً.

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وكانت الخطوط الجوية القطرية قد علقت منذ مطلع أبريل الماضي جميع رحلاتها إلى الخرطوم، وتسير الخطوط القطرية قبل تعليق رحلاتها رحلتين على مدار اليوم من الدوحة إلى الخرطوم، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)