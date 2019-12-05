التاريخ: 05-ديسمبر-2019
3 مشاهدة
قال وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الامين التوم، ان البلاد مقبلة على مرحلة جديدة في تطوير التعليم من المناهج والتدريب والعمل وفق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف الوزير خلال لقائه سفراء دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ودولة البرازيل أمس بحسب آخر للحظة، كشف عن عزم الوزارة على إنشاء مدارس سماها بمدارس القرن(21) بعدد من الولايات، وتجيء مختلفة في مبانيها وبيئتها وتحتوي على كل المعدات المتطورة ليدخلها التلاميذ في سن أربع سنوات، وذلك بواقع مدرسة في كل ولاية ليجيء بعد ذلك التقييم لها وليلمس الناس تجربتها ونتائجها الملموسة ومن ثم التوسع فيها وتعميمها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية: نهدف لانشاء مدارس القرن (21) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.