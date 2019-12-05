مصادر تتحصل على تفاصيل مثيرة بشأن أوضاع معتقلي الإنقاذ بكوبر

تحصلت مصادر، على تفاصيل مثيرة بشأن أوضاع رموز النظام السابق المعتقلين بسجن كوبر، وقالت المصادر إن المعتقلين وضعوا في “زنزانات” إنفرادية” عدا ستة منهم تم وضعهم في عنبر، وولى المعتقلون بـ”العنبر” رئاستهم لعلي عثمان محمد طه.
وكشفت المصادر أن المعتقلين درجوا على قراءة القرآن، وأشارت إلى أن نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه يتوليان الجانب الروحي والديني ورفع المعنويات لدى المعتقلين.
وأكدت المصادر فرض إدارة السجن رقابة صارمة بشأن الهواتف ومنعت التلفزيونات، فيما أتاحت لمعتقلي النظام السابق ممارسة الرياضة كل (48) ساعة، وأكدت المصادر أن بعض المعتقلين اعتبروا الاعتقال كفارة لذنوبهم، واستحسن البشير وفقاً لمصادر الأوضاع داخل الزنزانة خلال فصل الشتاء والذي أنهى معاناته مع (السخانة والبعوض)، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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