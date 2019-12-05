عرمان: ليس لدي أحلام قطاع خاص.. (أحلامي كلها قطاع عام)

قال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان إن الوضع الحالي في البلاد هش ويحتاج ألا تحتكر أي جهة واحدة الحقيقة، وأعرب عن خشيته من الوضع الإقليمي والدولي المضطرب، وقال إنه يخشى على البلاد مما حدث في العراق وليبيا وسوريا واليمن.

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ونوه عرمان إلى أن هناك صراعاً الآن بين جهات عديدة، وقال إن بالسودان الآن خمسة جيوش ويحتاج لجيش واحد، وشدد على ضرورة احترام إرادة الشعب السوداني.

ودعا عرمان بحسب صحيفة السوداني، إلى عدم التعامل مع كل الإسلاميين ككتلة صماء، وأعلن رفضه لرفع شعار للقضاء على الإسلاميين، وقال إن الإسلام السياسي لا يمكن استئصاله، ونبه إلى ضرورة التركيز على مطالب الشارع السوداني في توفير السلام والطعام والعدالة في البلاد، وقال إن السلام هو قضيته الرئيسية وجاء ليُبشّر بها، وأضاف: (أنا ليس لدي أحلام قطاع خاص.. أحلامي كلها قطاع عام).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)