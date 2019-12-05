اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الكشف عن حقيقة اموال طائلة ممزقة ملقاة على الطرقات

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 05-ديسمبر-2019

10 مشاهدة

الكشف عن حقيقة اموال طائلة ممزقة ملقاة على الطرقات

 

 

علمت مصادر بحقيقة العملات الطائلة الممزقة والمضغوطة والتي وجدت في اطراف ام درمان مؤخراً حيث ابلغ مصدر  موثوق ان العملا السودانية من الفئات غير الصالحة للتداول بطريقة دقيقة ومحكمة لا تمكن اي جهة من الاستفادة منها مرة اخرى، وبحسب مصدر لآخر لحظة فان ادارة المركزي اقوم بتخريم العملات  ثم قصها الى قطع صغيرة ، ومن ثم ضغطها لاحقا بواسطة “مكبس”، وقال المصدر ان بنك السودان كان يتخلص من تلك العملات بابادتها في مكب خاص جوارالمنطقة العسكرية بحي الشجرة بالخرطوم، قبل تحويل المنطقة الى مخطط سكني ، وتم الانتقال الى غرب ام درمان ” جبل طورية”.

 

Advertisements

 

 

 

 

 

وكان الرأي العام انشغل مؤخراً بعملية العثور مصادفة على كميات طائلة من الاموال المضغوطة في شكل كرات ضخمة بعج ان سقطت من شاحنة كانت في طريقها الى المكب الجديد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة اموال طائلة ممزقة ملقاة على الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا