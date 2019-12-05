التاريخ: 05-ديسمبر-2019
10 مشاهدة
علمت مصادر بحقيقة العملات الطائلة الممزقة والمضغوطة والتي وجدت في اطراف ام درمان مؤخراً حيث ابلغ مصدر موثوق ان العملا السودانية من الفئات غير الصالحة للتداول بطريقة دقيقة ومحكمة لا تمكن اي جهة من الاستفادة منها مرة اخرى، وبحسب مصدر لآخر لحظة فان ادارة المركزي اقوم بتخريم العملات ثم قصها الى قطع صغيرة ، ومن ثم ضغطها لاحقا بواسطة “مكبس”، وقال المصدر ان بنك السودان كان يتخلص من تلك العملات بابادتها في مكب خاص جوارالمنطقة العسكرية بحي الشجرة بالخرطوم، قبل تحويل المنطقة الى مخطط سكني ، وتم الانتقال الى غرب ام درمان ” جبل طورية”.
وكان الرأي العام انشغل مؤخراً بعملية العثور مصادفة على كميات طائلة من الاموال المضغوطة في شكل كرات ضخمة بعج ان سقطت من شاحنة كانت في طريقها الى المكب الجديد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة اموال طائلة ممزقة ملقاة على الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.