الكشف عن حقيقة اموال طائلة ممزقة ملقاة على الطرقات

علمت مصادر بحقيقة العملات الطائلة الممزقة والمضغوطة والتي وجدت في اطراف ام درمان مؤخراً حيث ابلغ مصدر موثوق ان العملا السودانية من الفئات غير الصالحة للتداول بطريقة دقيقة ومحكمة لا تمكن اي جهة من الاستفادة منها مرة اخرى، وبحسب مصدر لآخر لحظة فان ادارة المركزي اقوم بتخريم العملات ثم قصها الى قطع صغيرة ، ومن ثم ضغطها لاحقا بواسطة “مكبس”، وقال المصدر ان بنك السودان كان يتخلص من تلك العملات بابادتها في مكب خاص جوارالمنطقة العسكرية بحي الشجرة بالخرطوم، قبل تحويل المنطقة الى مخطط سكني ، وتم الانتقال الى غرب ام درمان ” جبل طورية”.

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وكان الرأي العام انشغل مؤخراً بعملية العثور مصادفة على كميات طائلة من الاموال المضغوطة في شكل كرات ضخمة بعج ان سقطت من شاحنة كانت في طريقها الى المكب الجديد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)