اشتباكات بالأيدي وتبادل اتهامات بين أعضاء بمجلس الصحافة

وقعت اشتباكات عنيفة بالأيدي وسباب لفظي بين أعضاء في مجلس الصحافة والمطبوعات المحسوبين على النظام السابق وآخرين رافضين لسياسات ادارة المجلس الحالية عقب اجتماع أمس مع وكيل وزارة الاعلام الرشيد سعيد. حيث انعقد اجتماع عاصف بين الأمين العام وأعضاء المجلس مع وكيل الإعلام لبحث أوضاع المجلس وقانون الصحافة والمطبوعات.

ووفقاً لمصادر، فقد وقعت الاشتباكات بين أعضاء بالمجلس تبادلوا فيها الاتهامات بالنفاق والتبعية للنظام السابق، بعد مغادرة وكيل الإعلام للاجتماع وقبل أن يهم بالصعود الى سيارته رفع أحد أعضاء المجلس صوته في وجه زميل آخر له أمام بوابة مجلس الصحافة في وداع وكيل الاعلام ، وقال” السياسيين كذابين ومنافقين”، الأمر الذي جعل عدداً من الأعضاء بالمجلس يتصدون له وتبادلوا الاتهامات ”انتو كيزان مندسين في المجلس وما حنخليكم”.

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وتحول الأمر إلى مشاجرة عنيفة واشتباك بالأيدي تدخل البعض لاحتوائه، وأبلغ بعض الرافضين لسياسات إدارة المجلس الحالية وكيل الإعلام في الاجتماع بأن هنالك اعضاء محسوبين على النظام السابق يمثلون الدولة العميقة داخل المجلس ويعوقون العمل، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)